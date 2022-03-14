Edirne'de "Spor Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de "Spor Şenliği" düzenlendi

14.03.2022 11:44
Edirne'de "Spor Şenliği" düzenlendi

Edirne Yeşilay Şubesince bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Spor Şenliği" düzenlendi.

Edirne Yeşilay Şubesince bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Spor Şenliği" düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte 5 spor ve 1 bilgilendirme istasyonu oluşturuldu.

Öğrenciler dijitalleşmeden ve teknolojiden gün boyunca uzak tutularak sportif faaliyetler ile vakit geçirmeleri sağlandı.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, çocukların teknoloji bağımlılığından korunması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çocukları spor ve sanata yönlendirmeye çaba sarf ettiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız teknolojiyi yerinde ve yeterince kullanmaları bizim için önemlidir. Bizler çocukların akranları ile sportif ve sanatsal faaliyetler üzerine zamanlarını geçirmelerini önemsiyoruz. Sporun dijitali olmaz. Bizler çocuklarımızın bağımlılıklardan ve özellikle teknoloji bağımlılığından uzak kalmalarını hedefleyerek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Bugün burada çocuklarımızın boş vakitlerini teknoloji dışında daha verimli nasıl planlayabileceklerini uygulayarak göstermeyi amaçladık. Velilerimizde çocukları ile katılım sağladılar. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Spor Şenliğine katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu Müdürü İkram Kalkan, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence ile öğrenci ve veliler katıldı.

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gençlik, Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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