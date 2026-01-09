Edirne'de Su İddiaları Asılsız - Son Dakika
Edirne'de Su İddiaları Asılsız

09.01.2026 17:19
Edirne Belediyesi, içme suyuna kimyasal karıştığı iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Edirne Belediyesinden, sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında yer alan, "şebeke suyuna kimyasal karıştığı ve sağlık sorunlarına yol açtığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, içme suyunun arıtma tesislerinde düzenli olarak analiz edildiği vurgulanarak, "Şebeke suyuna kimyasal madde karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. İddia edildiği gibi aşırı kimyasal kullanımı, yanık, zehirlenme ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle baraj havzalarına doğal yollarla taşınan maddelerin bazı bölgelerde geçici toprak kokusuna yol açabildiği aktarılan açıklamada, bunun kirlilik anlamına gelmediği ve sağlık açısından risk oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltarak korku ve panik oluşturmaya yönelik paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan Edirne Belediyesinin resmi açıklamalarını takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA

