Edirne'de Su İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Su İddialarına Suç Duyurusu

10.01.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı, şebeke suyuna kimyasal karıştığı iddialarına karşı suç duyurusunda bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte "şebeke suyuna kimyasal karıştığı ve sağlık sorunlarına yol açtığı" yönünde paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığınca 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Gencan, son günlerde etkili olan yağışlarla barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini söyledi.

Gencan, yoğun yağışlar nedeniyle barajlara yüksek miktarda su geldiğini bu nedenle sağlığa zararı olmayan bir kokunun geçici olarak görülebildiğini dile getirdi.

Kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığına dikkati çeken Gencan, şunları kaydetti:

"Kayalıköy Barajı'na çok hacimli bir su gelirken o dalgalanmayla beraber bir koku problemiyle karşılaştık. Gece saatlerinden itibaren kontrollü bir şekilde ölçümlerini yapıyorduk. Dün sabah saatlerinde böyle bir mesaj yayıldı. Her türlü şey paylaşılabilir ancak salgın döneminin olduğu, çocukların hastanelere gittiği bu dönemde vatandaşları panikletecek ve üzecek paylaşımlara gerek yok. Edirne Belediyesi bu konuda tüm ölçümleri ve değerlemeleri yapıyor. Bir aksilik olduğu görülse zaten o suyu şehre vermeyiz. Böyle haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Vatandaşları tedirgin etmeye, çocukları böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konuda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz, birkaç tespitimiz var zaten."

Programa katılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İl Başkan Vekili Kemal Özaltay, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Şebeke, Şebeke, Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Su İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:43:33. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Su İddialarına Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.