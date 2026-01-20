Edirne\'de Taksiden Uyuşturucu Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphelenerek inceleme yaptığı park halindeki takside, yastık içerisine gizlenmiş 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ile boş sigara paketi içerisinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polisin uyuşturucu madde konularına yönelik yaptığı çalışmada, Yörük Mahallesi Kısmet Sokak'ta durumundan şüphelenilen park halindeki takside inceleme yapıldı. Takside yapılan aramada, yastık içerisine saklanmış poşet içerisinde 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ve boş sigara paketi içerisinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü B.H.K. ile takside yolcu olarak bulunan C.K., S.P., A.C., C.K. ve M.K.'nin üzerinde yapılan aramada da, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE