Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanları, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sarayiçi mevkisindeki Tavuk Ormanı'nda yaşayan sokak hayvanları, taşkın nedeniyle mahsur kaldı.
Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.
Ekipler, mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, farklı noktalara yem de bıraktı.
Kaynak: AA
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