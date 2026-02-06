Edirne\'de Taşkın Riski Yok

EDİRNE Valiliği, son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte nehirlerdeki su seviyesinin artmasının taşkın riski yaratmayacağını açıkladı.

Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesiyle Edirne'de barajlardaki su seviyelerinde artış yaşandı. Meriç Nehri'nin debisi 540 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi 22 metreküp/saniyeye, Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 792 metreküp/saniyeye yükseldi.

Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bulgaristan nehir havzalarında 5 Şubat 2026 (dün) 30 mm ve 6 Şubat 2026 (bugün) 25 mm yağmur ve ardından kar erimeleriyle birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilimizdeki nehir su seviyelerinde yükselmeler meydana gelmiştir. Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.