Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı

Edirne\'de TEKNOFEST Tanıtım Programı
11.02.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de TEKNOFEST tanıtımında öğrencilerin projelerine destek çağrısı yapıldı.

Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne Lisesi Mehmet Halazaoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin TEKNOFEST başvuru rakamlarını artırmak istediklerini söyledi.

Başvuru sürecinde kentin tüm imkanlarının öğrenciler için kullanılması gerektiğini belirten Alireisoğlu, "İlimizde yaklaşık 55 bin öğrencimiz var. Bu heyecanı bu teklifi her birinin önüne götürmemiz gerekiyor. Bu dönemde bu coğrafyada bizim yapmamız gereken bir oluşum bu. Sizin desteklerinizi okulda ortaya koyacak olduğunuz çabayı önemsiyorum. Şehrin bütün imkanlarını öğrencilerimiz proje yaparken kapıyı çalarak kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Alireisoğlu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin Vali Yunus Sezer tarafından ödüllendirileceğini ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de bölgeyi teknoloji üretiminde örnek gösterilen bir konuma taşımayı amaçladıklarını, TEKNOFEST ve DENEYAP'ın milli teknoloji hamlesinin en önemli yapı taşları olduğunu dile getirdi.

TÜBİTAK İl Koordinatörü Tülay Bilgin de Edirne'den 2018-2025 yıllarında TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda 6 takımın dereceye girdiğini, 2026 yarışmaları için 2 bin 492 takım ile 12 bin 460 öğrencinin başvurmasını beklediklerini kaydetti.

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ da yarışmalar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

TEKNOFEST ve DENEYAP yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Etkinlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:35:56. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de TEKNOFEST Tanıtım Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.