Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı - Son Dakika
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı

25.12.2025 20:20  Güncelleme: 21:19
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.

Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü. Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

3 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    İşçilerimize çok geçmiş olsun. Can kayıbı olmamasına sevindim. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:50
