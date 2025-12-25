Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi yaralandı.
Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü. Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan işçilerden biri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)