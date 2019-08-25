Son Dakika Haberleri: Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı
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Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı

1 saat önce

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı, System.String[]

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kabakbaş'ın kullandığı 34 TM 4639 plakalı otomobil, Saffet Şahin'in kullandığı otomobil ile Süloğlu Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışma sonrası Şahin'in kullandığı araç yanmaya başladı. Aracın içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine gelen itfaiye yanan aracı söndürdü.

Kazada sürücüler Kabakbaş ve Şahin ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süloğlu, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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