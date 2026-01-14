Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

14.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 117 kg uyuşturucu ve 65 bin hap ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen operasyonda 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap ile 5 zanlı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şüpheli tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri teslim almak üzere sınır kapısına geldiği belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma genişletildi.

Bu kapsamda, kentte imalathane olarak kullanıldığı belirlenen bir adreste yapılan aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 2 makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğu belirlenirken, zanlı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede yakalandı.

Farklı adreslerde de arama yapılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Edirne, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:14:04. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.