Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor - Son Dakika
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Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor

30.09.2022 14:14
Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor

Edirne'de vatandaşlar Bayır Deresi olarak bilinen su tahliye kanalındaki kirlilikten şikayetçi.Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan kanal atılan çöplerle kirlenirken rengi yeşile döndü.

Edirne'de vatandaşlar Bayır Deresi olarak bilinen su tahliye kanalındaki kirlilikten şikayetçi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan kanal atılan çöplerle kirlenirken rengi yeşile döndü.

Yer yer yosunla kaplanan ve yüzeyinde çöpler biriken kanal görsel açıdan da kötü bir görüntü oluşturdu.

Mahalle sakinleri, DSİ ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını daha sık yapmasını ve kanalın temizlenmesini talep etti.

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Lapa, AA muhabirine, kanaldaki kirlilikten rahatsız olduklarını söyledi.

Kanalın etrafına kötü koku yaydığını belirten Lapa, "Kanalın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan bahçeler var. Vatandaşlar, boş ilaç kutularını ve plastik atıkları kanalın içine atıyor. Belediye ve DSİ burasını temizledi ama yine kirlendi. Demek ki bir kez daha temizlenmesi gerekiyor. Buradaki kirlilik nedeniyle bahçelerimizdeki artezyen sularımızı kullanamıyoruz. El dahi yıkanmıyor, leş gibi kokuyor. Kirli olması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Tunca Nehri otlarla kaplandı

Bu arada Tunca Nehri'nde su seviyesi dip konuma gelirken ot öbekleri artmaya devam ediyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 5 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden Tunca Köprüsü civarında bazı bölümlerde su akışı durma noktasına geldi, uzun ot öbekleri oluştu.

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

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Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor Reyhanlı Barajı'na su taşıyacak kanalda çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tunca Nehri, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de vatandaşlar çöple kaplanan derenin temizlenmesini istiyor - Son Dakika

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