Edirne'de yağışlar Meriç Nehri'nin debisini arttırdı - Son Dakika

Edirne'de, hafta başında bu yana etkili olan sağanak yağış nehir debilerini de arttırdı. Son dönemde kuraklık endişesinin yaşandığı nehrin debileri neredeyse yarı yarıya artış gösterdi.



Edirne'de, hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış nehir debilerini de arttırdı. Son dönemde kuraklık endişesinin yaşandığı ve kum adacıklarının gözlemlendiği Meriç Nehri'nin su debileri yüzde 50 oranında artış gösterdi.



DSİ verilerine göre, Meriç Nehri'nin su debisi Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nda 178 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nin su debisi ise mevcut konumunu korudu. - EDİRNE