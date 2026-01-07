Edirne\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

EDİRNE'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişilik Özdemir ailesinden yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi üzerindeki Müslüm Özdemir'e ait tek katlı evde çıktı. Prizden çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede evi sardı. Yangını kendi çabasıyla söndüremeyen Müslüm Özdemir, eşi ve üç çocuğuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın hakim olduğu kentte yağmur altında bekleyen Özdemir ailesi, itfaiye ekiplerine geç kaldıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Evd büyük hasar olduğu belirtilirken, inceleme başlatıldı.