Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
07.01.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, Özdemir ailesi yara almadan kurtuldu.

EDİRNE'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişilik Özdemir ailesinden yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi üzerindeki Müslüm Özdemir'e ait tek katlı evde çıktı. Prizden çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede evi sardı. Yangını kendi çabasıyla söndüremeyen Müslüm Özdemir, eşi ve üç çocuğuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın hakim olduğu kentte yağmur altında bekleyen Özdemir ailesi, itfaiye ekiplerine geç kaldıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Evd büyük hasar olduğu belirtilirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.