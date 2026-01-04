Edirne\'de Yangın Paniği: 1 Yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangında bir ev tamamen alevlere teslim olurken, 1 kişi yaralandı.

Elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia edilen yangının fark edilmesi üzerine önce komşular kendi imkanları ile itfaiye gelinceye kadar bahçe hortumu ile müdahale ettiler. Yangının rüzgar etkisi ile birlikte artması üzerine durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Havsa ve Babaeski ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev sahibi İrfan Kaymak dumandan etkilenerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaymak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ardından jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - EDİRNE