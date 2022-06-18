Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

18.06.2022 12:38
Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi

Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden öğrenciyi, sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden öğrenciyi, sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala, yanlış salona geldiğini fark etti.

Sınava 5 dakika kala panik halde polislerden yardım isteyen öğrenci Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

Öğrenci, kural gereği sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına 1 dakika kala Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi'ndeki sınav salonuna yetiştirildi.

Sınava yetişen öğrenci, Yunuslar'a teşekkür etti.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz Bangladeş Büyükelçisi: Edirne'ye üniversite öğrencisi göndermek istiyoruz
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 12:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de yanlış salona gelen öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement