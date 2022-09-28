Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.09.2022 10:33
Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesinde B.B'nin (36) evinde arama yaptı.

Aramada kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirildi.

Şüpheli B.B, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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