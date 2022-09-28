Edirne'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiği bilgisi üzerine Uzunköprü ilçesinde B.B'nin (36) evinde arama yaptı.
Aramada kripto para üretiminde kullanılan ana kart, ram, işlemci, güç kaynakları ve ekran kartları ele geçirildi.
Şüpheli B.B, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika