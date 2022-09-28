Edirne 'de yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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