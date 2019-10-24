Edirne'de 'Yaşlı refahı semineri' düzenlendi

EDİRNE - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Edirne Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan 'Bölgesel Yaşlı Refahı' semineri Edirne'de düzenlendi.

Tarım İl Müdürlüğü Vali Dursun Ali Şahin Konferans salonunda düzenlenen seminere, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Umut Pınar Büyükkayaer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan temsilciler katıldı.

"İnsanın iyi olma halini arttırmak zorundayız"

Seminer, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Uzman İpek Kelbaş'ın 'Yaşlılık, yaşam kalitesi ve yaşlı hakları' sunumu ile başladı. Gün boyu sürecek sunumlarda, yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması, sosyo ve ekonomik durumları ile ilgili çalışmaları derinleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Daire Başkanı Umut Pınar Büyükkayaer, "Dünya Sağlık Örgütü insan ömrünün yaşlılık dönemini artık 74 yaşından itibaren başlatıyor. Biz bakanlık olarak insan ömrünü doğumla başlatıyoruz ve bütün sosyal politika ve sosyal yardım alanlarının hepsinde, eğitimde, iş gücüne katılımda, sosyal hizmetlerde hepsinde insanın yanındayız. Fakat yaşlılık, insanın ömür süresinin uzaması, aslında insanın iyi olma halinin artışıdır. Dolayısıyla toplum refahını arttırmak istiyorsak öncelikle kamu hizmet politikalarında, insanın iyi olma halini arttırmak zorundayız" dedi.

"Avrupa'daki yaşlı nüfusun artmasındaki temel faktörlerden birisi de 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'ndaki kayıplar"

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Modernleşme dediğimiz refah düzeyi yüksek toplumlarda ortak özellik yaşlı nüfusunun yüksek olması. Yaşlı nüfusunun yüksek olması tıbbi gelişmelerin de etkisiyle ülkemizde de sürekli artmakta. Cumhurbaşkanlığımızca yürütülen eylem planlarında geçen doğurganlık oranlarımızı da mutlaka artırma yönünde ciddi çabalar sarf ediyoruz. Yaşlılığı aslında bir tiyatro sahnesine benzetiyorum. Oyunda görev alan yaşlanmış, saçlarına ak düşmüş insanların artık sahneyi yeni oyunculara devretmesini simgelediğini düşünüyorum. Yaşlılık böyle bir şey. Yaşlılığın oluşmasında demokratik, sosyo-ekonomik, siyasal faktörler, insancıl gerekçeler çok önemli. Tarihte Avrupa'daki yaşlı nüfusun artmasındaki temel faktörlerden birisi de 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'ndaki kayıplar. Aktif nüfusun ölmesi Avrupa'daki yaşlanmayı da beraberinde getiriyor. Bizler ülke olarak birçok dünya ülkesine, uyguladığımız bir çok sosyal politikalarla örnek olabilecek uygulamaları da geliştirdik. Sosyal hizmetler konusunda gerçekten dünyada örnek gösterilecek uygulamalara imza atıyoruz. Eksik olduğumuz yönlerimiz mutlaka var. Özellikle emeklilik sistemimizin daha da revize edilmesi, yaşlılarımızın yaşlılık hissine kapılmadan ekonomik hayatın içerisinde olmalarını da oldukça önemsiyorum. Umarım bu seminer bu yönde pozitif katkılar sağlar, uygulanacak makro politikalar için" dedi.