Edirne\'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi Tanıtıldı

Edirne'de öğrencilere Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi tanıtıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, 75. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Bayrak, öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı Yaşam Ligi kapsamında öğrencilerin de katılacağı spor müsabakaları ve etkinlikler hakkında bilgi veren Bayrak, "Sağlıklı tercihlerin, güçlü iradenin ve bilinçli yaşamın sahaya yansıyan halidir. Yeşilay olarak 1920'den bu yana bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bağımlılıkla mücadelenin en güçlü yolu, bağımlılıktan uzak bir yaşamı cazip ve sürdürülebilir kılmaktır. İşte Sağlıklı Yaşam Ligi tam olarak bunu amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, etkinliklerin zamanının duyurulacağını kaydetti.

Alireisoğlu da Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerini ve etkinliklere katkı sunacaklarını dile getirdi.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan da Alireisoğlu ve Bayrak'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi'nin öğrencilere katkılar sunacağını kaydetti.