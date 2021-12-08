Edirne'deki FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da bir avukat yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin bürosu ile Salıpazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen materyallere el konuldu.

Samsun 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!