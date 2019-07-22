Son Dakika Haberleri: Edirne'deki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
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Edirne'deki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

1 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Edirne'deki trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi.
Uzunköprü- Keşan kara yolunun 1. kilometresinde geçirdikleri trafik kazasında ölen Abdullah Kılıç (65), Ayfer Kılıç (60), Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç'ın cenazeleri, Kırcasalih beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.
Burada hayatlarını kaybedenler için dua edildi ve helallik alındı. Ailenin yakınları ve komşuları göz yaşı döktü.
Ardından belde mezarlığına getirilen cenazeler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 1 yaşındaki Bensu Kılıç ile annesi Simge Kılıç yan yana defnedildi.
Olay
Dün Uzunköprü ilçesi çıkışında Oğuz Kılıç'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarpmış, kazada Kılıç'ın babası Abdullah Kılıç (65), annesi Ayfer Kılıç (60), eşi Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan sürücü Kılıç ve kızı Belinay Kılıç ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Edirne'deki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Abdullah Kılıç, Simge Sağın, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:10 Kaynak: AA
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