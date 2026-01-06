Edirne'deki Tarihi Kabre İhmal

(EDİRNE) - Osmanlı döneminde 16'ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri, Edirne'de bir apartmanın bahçesinde kaderine terk edilmiş halde zamana direniyor. Trakya Üniversitesi'nden emekli Engin Beksaç, "Burası Osmanlı kalıntılarını barındıran önemli bir mahalle. Ama maalesef yıllarca unutulmuş" dedi.

Edirne Meydan Mahallesi'nde Hacı Sofu Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde yıkılan duvarların arasında Osmanlı döneminde 16'ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri yer alıyor. Bakımsızlık sebebiyle zamana karşı direnen mezarlık için yetkililere seslenen sanat tarihçisi Engin Beksaç, kabrin bakım ve iyileştirme çalışmasıyla tarihi dokusunun korunması gerektiğini ifade etti.

Beksaç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu kesim 16'ncı yüzyıl Edirne'sinde yerleşim alanlarında ön plana çıkan bir bölge. Edirne'de Osmanlı yerleşmeleri Kaleiçi'nin dışına taşmıştır. Burada bulunan kabir, Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri. Mihraplı kabir taşından anlaşıldığı gibi dini bir şahıs olduğunu biliyoruz. Üzerindeki tarihten de 16'ncı yüzyıl sürecinde önemli bir dergahın kalıntısı.

Burası Osmanlı kalıntılarını barındıran önemli bir mahalle. Ama maalesef yıllarca unutulmuş, biz 1992'lerden beri bu bölgeyi biliyoruz. Kabrin durumunu da biliyoruz. Bura iyiye gideceğine maalesef kötüye gitti. Zaman içinde makam yok oldu. Şu anda gördüğünüz şekli aldı. Sadece bu değil, diğer pek çok kabirde de bunu görmemiz mümkün. Edirne, maalesef her ne kadar koruma çalışmaları yapıldığı iddia edilse de özellikle kabristanlar konusunda büyük ihmallerin olduğu bir şehir."