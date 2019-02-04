Edirne'den Kısa Kısa

? Edirne
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
Diyetisyeni Merve Sarı
, düzenli kahvaltının okul çağındaki çocukların başarısına katkı sağladığını bildirdi.
Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, kahvaltı yapılmadığında yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi gibi durumların görüldüğü belirtti.
Yapılan araştırmaların düzenli kahvaltı alışkanlığı olan çocukların başarılı olduğunu aktaran Sarı, "kahvaltı, konsantrasyonu artırmakta ve hafızayı geliştirmektedir. Ayrıca matematik problemlerini çözme yeteneğini artırmakta, okuma ve dinleme gibi durumlarda daha iyi anlamayı sağlamaktadır." dedi.
Kahvaltının faydalı bir öğün olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
" İngiltere
'de yapılan bir araştırmaya göre, çocuklara dikkat ve hafıza testi gibi birkaç test yapılmış ve düzenli kahvaltı yapan çocukların daha başarılı oldukları görülmüştür. Çin
'de çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada ise, kahvaltının sözel ve sayısal zekayı olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
Düzenli yapılan kahvaltı okula devamı artırmakta, geç kalmayı önlemektedir. Ayrıca kahvaltı, psikolojik durum üzerinde de etkili olmaktadır. Düzenli yapılan kahvaltı yaşama daha pozitif bakmayı sağlamaktadır."
Başarılı öğrenciler Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Katıldıkları yarışmalarda başarılar elde eden Trakya Üniversitesi
(TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Öğrenci ve akademisyenleri tebrik eden TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, elde edilen başarının üniversiteyi gururlandırdığını belirtti.
Geleceğin şeflerini yetiştirdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Okulumuz ve öğrencilerimiz, modern ve donanımlı örnek uygulama mutfaklarımızda geliştirdikleri yöresel lezzetlerle kısa sürede adını ulusal ve uluslararası gastronomi dünyasında duyurmaya başladı. Yarışmada elde edilen başarı ve ödüllerin yanı sıra öğrencilerimizin ödül aldıkları lezzetlere, yarışma için ülkemizden ve yurt dışından Alanya
'ya gelen usta isimlerin de büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz. Geleceğin lezzet ustalarının meslek hayatlarına başarıyla hazırlandığını görmek bizleri mutlu etti. Öğrencilerimize daha güzel eğitim hizmeti vermek, pratiklerini geliştirmek ve meslek hayatlarına daha iyi hazırlamak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."
Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen de yöresel malzemelerden oluşan malzemelerle yarışmalara katıldıklarını ve başarılar elde ettiklerini kaydetti.
Ziyarette öğrencilerin ödül kazandığı "Trakya Yöresel Pizza"da Tabakoğlu'na ikram edildi.
Bilimsel çalışma eğitimi düzenlendi
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun
, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ADDG Çalışma Grubu ve Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sağlık Bilimlerinde A'dan Z'ye Bilimsel Çalışma Planlama, Yazım ve Yayın Süreçleri" toplantısına katılarak sunum yaptı.
Prof. Dr. Uzun, bilimsel çalışma nasıl planlanır ve yürütülür, tez danışmanlığı süreci, veri kaydı değerlendirme gibi konuların ele alındığı toplantıda, akademik dergicilik ve kalite yükseltme çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.
Uzun, sunumunda Trakya Üniversitesi akademik dergilerinin ulusal ve uluslararası indekslenme süreçlerinden ve bilim camiasında tanınırlığının artırılması yolunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgile verdi.