Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Adasarhanlı köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Güngör, köyde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Yapımı tamamlanan yazlık düğün salonu ve tesisleri de gezen Güngör, köy muhtarı İbrahim Dalkıran'dan bilgi alıp yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.
Güngör, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.
Öğrencilerden fotoğraf sergisi Edirne
Lisesi öğrencileri, kentteki tarihi yapıların fotoğraflarından oluşan "Hayata Açılan Kapılar" adlı fotoğraf sergisi açtı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan serginin açılış kurdelesini Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu
, öğretmen ve öğrenciler birlikte kesti.
Açılışın ardından sergiyi gezen Arpacı, "Gençlerin kültür ve sanat aracılı ile çevreye, yaşadığı şehre duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak, tarihi ve kültür bilincini oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmanın sonucunda oluşturulan güzel bir sergi. Öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devamını dilerim." ifadelerini kullandı.