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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Yenicegörece köyünü ziyaret etti.

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Mehmet Ormankıran, Edirne, Meriç, Enez, Güncel
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Yenicegörece köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Güngör, yapılan çalışmalar hakkında muhtar Mehmet Suna'dan bilgi aldı.
Köyde 2 bin 500 metrelik parke taşı döşendiğini belirten Güngör, bin metrelik taş döşeme işinin de yapılmasının ön görüldüğünü kaydetti.
Güngör, vatandaşların istek ve önerilerini de dinlendi.
Belediye Başkanı Ormankıran'a ziyaret
Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Ormankıran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Ceylan'a teşekkür etti.
Ceylan da Ormankıran'a çalışmalarında başarı diledi.
Enez'e hayvan barınağı kurulacak
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçedeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavilerinin yapılması amacıyla hayvan barınağı kuracaklarını bildirdi.
Başkan Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, geçici hayvan barınağı için proje çalışmasının tamamlandığını belirtti.
Barınakta hayvanlara yönelik gerekli hizmetlerin verileceğini aktaran Günenç, "Geçici hayvan barınağı açılması için projemiz mevcut. İlgili kurumlarla konu hakkında iletişime geçildi ve ilçeye uygulanması konusunda olumlu görüş alındı. Projemizi, Edirne Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'ne sunduk. Projemiz, şu anda onay aşamasında. Enez Sahilinde yer alan Enez Belediyesine ait Biyolojik Arıtma Tesisin arka kısmına yapılması planlanan geçici hayvan harınağımızda, sokak hayvanlarının kısırlaştırmaları ve gerekli tedavileri yapılarak, doğaya geri bırakılacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:46 Kaynak: AA
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