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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Meriç Konseyi üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Meriç Konseyi üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığındaki heyet valilik toplantı salonunda Vali Canalp'le bir araya geldi.

Ziyarette, ilçede devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Ziyarette, Kaymakam Güngör'ün yanı sıra Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

Süloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Tokmak, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni sezonda takıma başarı diledi

Başkan Tokmak da Kaymakam Açıkgöz'ü maçlara davet ederek, Açıkgöz'e adının yazılı olduğu kulüp formasını hediye etti.

Başkan Tokmak'a ziyaretinde, teknik heyette eşlik etti.

TUYUB'dan Edirne Barosu'na ziyaret

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, dernek ve baro arasında yapılacak projeler konuşuldu.

Akdağ'a ziyaretinde dernek yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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