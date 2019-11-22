Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi iş birliğinde çalıştay, sergi ve konferanslardan oluşan "Üj/Bej (3/5)" etkinlik programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik programı kapsamında Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi'nden üç akademisyenin 15 eserinin yer aldığı "Üj/Bej (3/5) Resim ve Baskı Resim Sergisi" TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye salonunda açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, üç akademisyenin beşer eserinden yola çıkarak serginin adını Trakya diliyle "Üj/Bej (3/5)" olarak koyduklarını belirtti.

Serginin beğeni topladığını belirten Tüzün, "Alanında çok önemli isimler olan hocalarımızın eserlerinden oluşan sergiyi sanatseverlerimizin büyük bir keyifle gezeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi'nden Prof. Valeri Chakalov da Trakya Üniversitesiyle güzel bir ilişki içinde olduklarını belirterek misafirperverliğinden dolayı Prof. Tüzün ve yetkililere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Melihat Tüzün, Prof. Valeri Chakalov, Doç. Dr. Svetazar Chilingirov ve Doç. Dr. Rostislava Todorova'ya teşekkür belgelerini takdim etti.



Hasta yakını TÜ'ye CİMER ve SABİM aracılığıyla teşekkür etti

Türkiye'de birçok yere başvuru yaptıktan sonra "spesifik sintigrafi" için Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kabul gören bir hastanın yakınları, tedavi sürecinin öncesi ve sonrasında hastane yönetimi ve doktorların kendilerine gösterdiği yaklaşımlarından dolayı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) aracılığıyla Trakya Üniversitesi'ne teşekkür etti.

TÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda tedavisi gerçekleştirilen bir hastanın yakınının CİMER ve SABİM aracılığıyla yaptığı teşekkürün ardından TÜ Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Hastanesi de Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalı'na ve çalışanlarına "Teşekkür Belgesi" verdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, CİMER ve SABİM üzerinden gelen teşekkürden dolayı onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermek için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Tabakoğlu, "Hastaların memnuniyetlerini dile getirmesi, hastanenin hizmet kalitesine ilişkin önemli bir algı oluşturuyor. Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlarda olması ve bu standartların aşılması için şevk ve heyecanla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Durmuş Altun ise her yıl Edirne ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce hastaya tanı ve tedavi sürecinde ileri sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kaymakam Aslantatar'ın köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı Sultanköy, Balabancık, Tevfikiye ve Karaağaç köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aslantatar köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Aslantatar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Aslantatar'a ziyaretlerinde daire müdürleri de eşlik etti.