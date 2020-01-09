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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet atandı.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet atandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Ahmet, törenle görevi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay'dan teslim aldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, Ahmet'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ahmet de kendisine atfedilen görevin öneminin ve üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Hayatını kaybeden arkadaşlarının adını yaşattılar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi mahkum servisindeki hemşire odasına, hayatını kaybeden personelin adı verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında hayatını lösemi nedeniyle kaybeden sağlık memuru Bayram Ali Tali anısına, mesai arkadaşları tarafından bir kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelirle, mahkum servisindeki hemşire odası yenilenerek Tali'nin adı verildi.

Odanın açılışı için düzenlenen törene, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hastane Müdürü Nevzat Üstün, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.

Trakya Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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