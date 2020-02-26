MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet, Türk Ocağı Edirne Şube Başkanı Yakup Öz'ü ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kent ve ülke gündemindeki konular görüşüldü.

Türk Ocağı Edirne Şube Başkanı Öz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan ve yönetimine başarı diledi.

Tercan da Öz'e teşekkür etti.

Muhtarlardan Saadet Partisi'ne ziyaret

Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Önder Kuruşar ve dernek üyesi muhtarlar, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette muhtarlar, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve İl Başkanı Ali Demirkıran'la bir süre sohbet etti.

Köylerin kalınması için tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan İriş, "Üretenin alın terinin, emeğin karşılığını vermek gerekir. Üretimin kolaylaştırılması için her türlü önlem alınmalıdır, rekabet gücünün arttırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve Küplüspor Kulübü Başkanı Şaban Ege, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kulübe başarı diledi.

Ziyarette, Güngör'e adının yazılı olduğu 22 numaralı forma hediye edildi.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı

Edirne Kent Konseyi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla bir dizi toplantı düzenleyecek.

Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıları düzenlemedeki amaçlarının TBMM'nin dünü ve bugününü konuşarak daha güzel bir geleceğe ulaşmak olduğunu söyledi.

Toplantıların Devecihan Kültür Merkezi'ne gerçekleştirileceğini belirten Gökerküçük, vatandaşları toplantılara davet etti.