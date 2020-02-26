Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet, Türk Ocağı Edirne Şube Başkanı Yakup Öz'ü ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet, Türk Ocağı Edirne Şube Başkanı Yakup Öz'ü ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kent ve ülke gündemindeki konular görüşüldü.

Türk Ocağı Edirne Şube Başkanı Öz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tercan ve yönetimine başarı diledi.

Tercan da Öz'e teşekkür etti.

Muhtarlardan Saadet Partisi'ne ziyaret

Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Önder Kuruşar ve dernek üyesi muhtarlar, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette muhtarlar, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve İl Başkanı Ali Demirkıran'la bir süre sohbet etti.

Köylerin kalınması için tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan İriş, "Üretenin alın terinin, emeğin karşılığını vermek gerekir. Üretimin kolaylaştırılması için her türlü önlem alınmalıdır, rekabet gücünün arttırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ve Küplüspor Kulübü Başkanı Şaban Ege, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kulübe başarı diledi.

Ziyarette, Güngör'e adının yazılı olduğu 22 numaralı forma hediye edildi.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı

Edirne Kent Konseyi, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla bir dizi toplantı düzenleyecek.

Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıları düzenlemedeki amaçlarının TBMM'nin dünü ve bugününü konuşarak daha güzel bir geleceğe ulaşmak olduğunu söyledi.

Toplantıların Devecihan Kültür Merkezi'ne gerçekleştirileceğini belirten Gökerküçük, vatandaşları toplantılara davet etti.

Edirne, Tercan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için görüşüyor
Dha dış -italya milano'da korona paniği "türk organizatör eşim ile çocuğumu türkiye'ye gönderdim" Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]