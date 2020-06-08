Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) hasat sezonunun ilk ürünü satışa sunuldu.

Borsada düzenlenen elektronik salon satışıyla Çömlekakpınar Köyü'nden Muammer Soyaslan'a ait 8 ton arpa, Serka Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 1,501 TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Muammer Soyaslan'ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

DOÇEK bisikletçileri köylerde pedal çevirdi

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi bisikletçiler, Paşayiğit, Çobançeşme, Karacaali veMaltepe köyleri arasındaki bölgede pedal çevirdi.

Bisikletçiler bölgedeki arazi, patika ve dere yataklarını kullanarak patlatma yoluyla açılacak linyit ocağının yapılmak istendiği arazide bisiklete bindi.

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme yaptığı açıklamada, patlatma yoluyla açılacak linyit ocağının bölgede yaşayanlara zarar vereceğini öne sürdü.