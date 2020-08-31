TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yapılan ve devam eden projeler görüşüldü.

Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Aksal'a teşekkür etti.

Aksal da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Güngör, sınır kapısında incelemede bulundu

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, gümrük sahasını ziyaret ederek inşaat çalışmalarını yerinde takip etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Güngör, idarecilerden bilgi yapımı tamamlanan tesisleri gezdi.

Kaymakam Erdoğan'ın köy ziyaretleri

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, ilçeye bağlı Başağıl, Çakmak ve Malkoç köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Erdoğan, köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Erdoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.