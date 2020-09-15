Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine teşekkür etti.

Pınar da Tabakoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kaymakam Güngör'ün köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör ve beraberindeki kurum müdürleri, Sarıcaali, Turpçular, Hıdırköy, Korucuköy, Aliçopehlivan, Kocahıdır ve Sarpdere köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemelerde bulunan Güngör, çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı.

Güngör, halk toplantılarında vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti İl Başkanı İba'ya ziyaret

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Lalapaşa'da yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arslan'a görevinde başarı diledi.

Arslan da İba'ya teşekkür etti.