Edirne'de okullar yüz yüze eğitim öncesi dezenfekte edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla 12 Ekim'de 1., 2.,3., 4., 8. ve 12. sınıf öğrencileri için başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri il genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Okullarda öğrenci ve öğretmenlerin kullanacağı tüm alanları dezenfekte eden ekipler, çalışmaların düzenli olarak süreceğini belirtti.

Disleksi farkındalık semineri

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce disleksi farkındalık semineri verildi.

Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından 5-11 Ekim Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen seminerde, psikolog Mehmet Budak, 1. sınıf öğretmenlerine "Disleksinin Farkında mısın?" konulu çevrim içi bilgilendirme semineri verdi.