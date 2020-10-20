Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü" ile Keşan'a gelen Akçakale, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve kadın kooperatifi yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette kooperatifler aracılığıyla istihdam ve üretime artı değer katacak çalışmalar değerlendirildi.

Saadet Partisi ziyaretlere devam ediyor

Saadet Partisi İl Başkanı Erhan Demirkıran'ın ziyaretleri devam ediyor.

Demirkıran ve beraberindeki partililer, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Abdurrahman Mahallesi Muhtarı Şaban Ergit ve Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Ilıcak'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Halkla İlişkiler Başkanı Cemal Kaya yaptığı açıklamada, ziyaretlerin faydalı geçtiğini belirtti.

Ziyaretlerde Edirne ve Türkiye için yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini ifade eden Kaya, "Yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Samimiyet ve gayretle, doğru adımlar atarak bunun başarılacağına inanıyoruz." dedi.