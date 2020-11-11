Keşan Belediyesi'nce başlatılan "Hoş geldin bebek projesi" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri aileleri ziyaret ediyor.

Tuncay ve Seda Öztaş ailesini ziyaret eden ekipler, 15 gün önce doğan Umay Defne Öztaş'a hediye verdi.

Ziyarette Keşan Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Erdi Ertürk de yer aldı.

Keşan'da yol ve kaldırım çalışmaları

Keşan ilçesindeki yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaların yürütüldüğü Namık Kemal Caddesi'nde incelemede bulundu.

Burada vatandaşların taleplerini de dinleyen Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak daha modern ve daha yaşanabilir bir Keşan hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapıldı

Keşan Gençlik Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, gençlik merkezi önünde incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, gençleri sporla buluşturmak için en iyi şartları sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.