Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

30.11.2020 13:29
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, "VIVUS 2020: Research Challenges and Developmental Opportunities" konulu e-konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, "VIVUS 2020: Research Challenges and Developmental Opportunities" konulu e-konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Yeşil, konferansta "Analyzing Activities For Increasing Women Employment In Rural Areas In Turkey" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeşil, Slovenya Naklo Biyoteknik Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'de kırsal kalkınma gündemi ve yaklaşımları ile kırsal alanda kadının güçlendirilmesine yönelik yürütülen proje ve çalışmaları anlattı.

Uzmanlık ve çalışma alanı dezavantajlı gruplar ve sosyal politikalar olan, bu alanda da pek çok bilimsel yayın kaleme alan Yeşil, çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla düzenlenen konferansta, kırsal alanda kadın faaliyetlerinin ve iş kollarının güçlendirilmesi ile kadın girişimciliğinin ön plana çıkarılması konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Türkiye'de kadınların, kooperatifler yoluyla güçlendirildiği ve istihdamının artırılmasına yönelik proje ve çalışmalarla desteklendiğini vurgulayan Yeşil, Naklo Biyoteknik Merkezi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Franc Vidic'in davetiyle konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, bu konuların büyümeye ve ülke ekonomisine olan katkılarından söz etti.

Prof. Dr. Karadeniz'in vefatı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vefat eden Trakya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Gürkan, mesajında, Prof. Dr. Karadeniz'in Edirne'nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Edirne'nin kurtuluşunun 95. yılında kentin kültürel kimliğine, sosyal gelişimine ve ekonomisinin dinamizmine verdiği katkılardan dolayı fahri hemşerilik beratı verildiğini hatırlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Kentimize bu üniversitenin kazandırılmasında Trakya Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Karadeniz'in emeği çok büyüktür. Bu nedenle 2017 yılında Edirne'nin kurtuluşunun 95. yılında Edirne Belediye Meclis Kararı ile kendisine fahri hemşerilik beratı vermiştik. Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz, rahatsızlığından dolayı Kurtuluş Resepsiyonu'na katılamamış, hemşerilik beratını kızı Şehnaz ve Eşi Aysel Karadeniz'e takdim etmiştik.

Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz'e tüm Edirne halkı adına kentimize sağladığı katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Edirne fahri hemşerisini kaybetti. Başımız sağ olsun."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Karadeniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı         
13:45
İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı         
13:32
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti         
12:55
Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?         
12:46
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 14:02:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei