Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, "VIVUS 2020: Research Challenges and Developmental Opportunities" konulu e-konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Yeşil, konferansta "Analyzing Activities For Increasing Women Employment In Rural Areas In Turkey" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeşil, Slovenya Naklo Biyoteknik Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'de kırsal kalkınma gündemi ve yaklaşımları ile kırsal alanda kadının güçlendirilmesine yönelik yürütülen proje ve çalışmaları anlattı.

Uzmanlık ve çalışma alanı dezavantajlı gruplar ve sosyal politikalar olan, bu alanda da pek çok bilimsel yayın kaleme alan Yeşil, çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla düzenlenen konferansta, kırsal alanda kadın faaliyetlerinin ve iş kollarının güçlendirilmesi ile kadın girişimciliğinin ön plana çıkarılması konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Türkiye'de kadınların, kooperatifler yoluyla güçlendirildiği ve istihdamının artırılmasına yönelik proje ve çalışmalarla desteklendiğini vurgulayan Yeşil, Naklo Biyoteknik Merkezi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Franc Vidic'in davetiyle konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, bu konuların büyümeye ve ülke ekonomisine olan katkılarından söz etti.

Prof. Dr. Karadeniz'in vefatı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vefat eden Trakya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Gürkan, mesajında, Prof. Dr. Karadeniz'in Edirne'nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Edirne'nin kurtuluşunun 95. yılında kentin kültürel kimliğine, sosyal gelişimine ve ekonomisinin dinamizmine verdiği katkılardan dolayı fahri hemşerilik beratı verildiğini hatırlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Kentimize bu üniversitenin kazandırılmasında Trakya Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Karadeniz'in emeği çok büyüktür. Bu nedenle 2017 yılında Edirne'nin kurtuluşunun 95. yılında Edirne Belediye Meclis Kararı ile kendisine fahri hemşerilik beratı vermiştik. Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz, rahatsızlığından dolayı Kurtuluş Resepsiyonu'na katılamamış, hemşerilik beratını kızı Şehnaz ve Eşi Aysel Karadeniz'e takdim etmiştik.

Prof. Dr. Ahmet Tarık Karadeniz'e tüm Edirne halkı adına kentimize sağladığı katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Edirne fahri hemşerisini kaybetti. Başımız sağ olsun."