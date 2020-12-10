Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğer, üniversite öğrencilerinin derslerine konu oldu.

19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Feyza Kani, uygulamalı televizyon programı dersinde tava ciğerin yapılışını anlattı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile röportaj yapan Kani, "Edirne'nin vazgeçilmez bir parçası olan ciğeri çekmeye geldik. 1 haftadan beri Edirne'nin tarihi hakkında araştırmalar yapıyoruz. Daha öncesinde çekimler gerçekleştirdik. Detay çekimlerle birlikte toplamda 2 günlük bir çekim programımız var." dedi.

Dernek Başkanı Dinar da tava ciğerin dünyaca tanınan bir lezzet olduğunu ve her anlamda ilgi gördüğünü söyledi.

İpsala'da Kovid-19 denetimi

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinasyonundaki ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerler ve pazarlarda denetim yapıyor.

Vatandaşları, salgına karşı uyaran ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatıyor.