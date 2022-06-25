Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

25.06.2022 14:19
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Ayrımcılık Derneği "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü" projesi kapsamında Gürkan'a ödül verdi.

Gürkan, İstanbul'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada belediyede kendisini Roman olarak tanımlayan çalışan sayısının yüzde 27 olduğunu belirtti.

Türkiye'de kendini Roman olarak tanımlayan vatandaşların en çok çalıştığı kurumun Edirne Belediyesi olduğunu aktaran Gürkan, "Biz bununla gurur duyuyoruz. İçlerinde temizlik görevlisi de var, büro memuru da var, kadrolu işçi olan da var daire müdürü olan da var biz tüm çalışanlarımız ile dil, din, ırk farklı gözetmeksizin gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaymakçı sanayi esnafıyla bir araya geldi

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Meriç Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Sanayi sitesinde incelemede bulunan Kaymakçı, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakçı, sanayi sitesinin ilçenin gelişimine ve ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtti.

Esnafın yanında olduklarını aktaran Kaymakçı, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaymakam Göktaş, Karaincirli köyünü ziyaret etti

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Karaincirli köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili alıp vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Talep ve sorunları dinleyen Göktaş, boğulma vakaları ve orman yangınları konusunda alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kaymakam Kaya yol çalışmasını inceledi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Geçkinli ve Küküler köyleri arasındaki yol çalışmalarını inceledi.

İki köy arasında zaman içinde bozulan yol, İl Özel İdaresince asfaltlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Kaya, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü Son dakika haber! Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yargılandığı 'şantaj' ve 'darp' davasında 10'uncu duruşma görüldü Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret
Kaynak: AA

Recep Gürkan, Balkanlar, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:26:48. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement