Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından Ses-Nefes Kullanımı Semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Müzikolog Ersin Antep'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere, koro şefleri Doç. Ahter Destan ve Dr. Nikolay Merdzhanov konuşmacı olarak katıldı.

Destan ve Merdzhanov seminerin ardından TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Destan ve Merdzhanov'a teşekkür etti.

Kaymakam Kaymakçı, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Subaşı Şehit Mehmet Aydın Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencileri fuar kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyen Kaymakam Kaymakçı, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Kaymakçı, Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında bilimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

İpsala'da Kovid-19 salgınıyla mücadele

İpsala'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe merkezi, belde ve köylerde işyerleri ve vatandaşların toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Denetim ekipleri kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Salgından korunmak için maske, mesafe temizliği uyulması aktarılan açıklamada, "Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım." ifadelerine yer verildi.

Şoförler ve otomobilciler odası genel kurul toplantısı yapılacak

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olağan genel kurul toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşecek.

Oda üyesi bazı şoförler kentteki bir tesiste bir araya geldi.

Başkanlığa adaylığını açıklayan Erdal Çağlayan, 2 adayın daha olduğunu ve sonucu merakla beklediklerini söyledi.

Heyecanlı bir süreç yaşadıklarını anlatan Çağlayan, "16 Ocak'ta genel kurul toplantımız yapılacak ve yeni başkan belirlenecek. Bu süreçte kimseyi ötekileştirmeden güzel bir seçim olmasını isteriz. Camiamıza da yakışan budur. Ben 26 yılımı doldurdum taksicilik mesleğinde, çeyrek asır demek bu." diye konuştu.

Çağlayan, başkan seçilirse şoförlerin sorunlarının çözümü için çalışacağını kaydetti.