Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

06.03.2022 11:34
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal'ı ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Enez'deki çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan "Edirne Nüfus Projeleri"yle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, Bal'a çalışmalarında başarı diledi.

Bal da Göktaş'a teşekkür etti.

Yalnız Değilsiniz Projesi

İpsala Kaymakamlığınca hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Yalnız Değilsiniz Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizlikleri, tadilat ve talepleri karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ekrem Güngör, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilen 7 personelin görev yapacağını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız değilsiniz diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Kaymakam Çiftçi'nin köy ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, ilçeye bağlı Küçünlü köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çiftçi, köyde incelemede bulundu.

Köy Muhtarı Yavuz Çentik'ten bilgi alan Çiftçi, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinledi.

YORUMLAR
500
Kayıp çiftçi, su kanalında ölü bulundu Kayıp çiftçi, su kanalında ölü bulundu Bursa'da engelli kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi Bursa'da engelli kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Engelli, İpsala, Çiftçi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement