Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Enez'deki çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan "Edirne Nüfus Projeleri"yle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Göktaş, Bal'a çalışmalarında başarı diledi.

Bal da Göktaş'a teşekkür etti.

Yalnız Değilsiniz Projesi

İpsala Kaymakamlığınca hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Yalnız Değilsiniz Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizlikleri, tadilat ve talepleri karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ekrem Güngör, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilen 7 personelin görev yapacağını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız değilsiniz diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Kaymakam Çiftçi'nin köy ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, ilçeye bağlı Küçünlü köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çiftçi, köyde incelemede bulundu.

Köy Muhtarı Yavuz Çentik'ten bilgi alan Çiftçi, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinledi.