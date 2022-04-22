Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, Enez Mutlu Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ekonomik değer üretme potansiyeli olan ürünler ve yeni pazar alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kooperatif Başkanı Esin Savaş'tan bilgi alan ve üyelerin el işi ürünlerini inceleyen Canalp, kadına, aileye ve topluma değer katan kooperatiflere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Canalp'e ziyaretinde Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın eşi Hande Göktaş ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'in eşi Kader Günenç de eşlik etti.

İpsala'ya 16 derslikli lise yapılacak

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye 16 derslikli Anadolu Lisesi ve kapalı spor salonu yapılacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, okulun yapılacağı alanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ile incelemede bulundu.

Okulun yapımı için kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını aktaran Güngör, "İlçemize kazandırılacak yeni ve her türlü imkana sahip olacak modern okulumuz için desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız, Valimiz ve Vekilimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İpsalalı hemşehrilerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.