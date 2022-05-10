Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

10.05.2022 17:04
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilerle yönelik denetim yaptı.

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilerle yönelik denetim yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin bazı noktalarını ve cami önlerini mesken tutan dilencilere göz açtırmayan zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar edenler hakkında yasal işlem yürüttü.

Keşan Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Savaş Yiğit, dilenciler konusunda vatandaşları da uyardı, dilencilere para vererek dilenciliğin özendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten Yiğit, "Vatandaşlarımızdan bu tip istismar konularında daha dikkatli olmasını istiyoruz. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de ivedilikle değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, Keşan'da park alanlarına konulan flama ve tabelalar konusunda uyarılarda bulundu ve söz konusu alanların araçlara ait olduğunu vurguladı.

Engelliler Haftası

Keşan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzesi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe, Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, engelli dernekleri temsilcileri ve üyeleri, KİSEV Yönetimi, daire amirleri, birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrasında Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, haftanın önemi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi, ikramlarda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Artvin Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kayıp Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı Artvin Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kayıp Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi

Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement