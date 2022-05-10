Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilerle yönelik denetim yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin bazı noktalarını ve cami önlerini mesken tutan dilencilere göz açtırmayan zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar edenler hakkında yasal işlem yürüttü.

Keşan Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Savaş Yiğit, dilenciler konusunda vatandaşları da uyardı, dilencilere para vererek dilenciliğin özendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten Yiğit, "Vatandaşlarımızdan bu tip istismar konularında daha dikkatli olmasını istiyoruz. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de ivedilikle değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, Keşan'da park alanlarına konulan flama ve tabelalar konusunda uyarılarda bulundu ve söz konusu alanların araçlara ait olduğunu vurguladı.

Engelliler Haftası

Keşan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Müzesi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe, Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, engelli dernekleri temsilcileri ve üyeleri, KİSEV Yönetimi, daire amirleri, birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonrasında Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, haftanın önemi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi, ikramlarda bulunuldu.