Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

25.05.2022 13:43
Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Değerlerimizle Büyüyoruz" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Değerlerimizle Büyüyoruz" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Yazarları" Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı seçici kurul, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Arpacı, Geleceğin Yazarları Projesi'nin öğrencilerin var olan yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Yarışmaya katılan ve ödül alan öğrencileri tebrik eden Arpacı, ortaokul ve lise kategorisinde puan sırasına göre belirlenen ilk 12 öykünün kitap olarak basıldığını ifade etti.

Keşan'da çevre temizliği yapıldı

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri ve Keşan Belediyesi, çevre farkındalığı amacıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte alandaki çöpler toplandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, sağlıklı bir toplumun temiz çevre ile başladığını belirtti.

Çevre temizliği konusunda herkese görevler düştüğünü aktaran Özçınar, "Öğrencilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve gönülden alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement