Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti

19.09.2022 20:47
Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti

Edirne gündem haberine göre DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu'nun cenazesinin, yarın Keşan'daki Yeni Cami'de, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Yusuf Erdem, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti - Son Dakika

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