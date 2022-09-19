Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu'nun cenazesinin, yarın Keşan'daki Yeni Cami'de, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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