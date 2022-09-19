DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu'nun cenazesinin, yarın Keşan'daki Yeni Cami 'de, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne gündem: DSP Edirne İl Başkanı Nalbantoğlu, hayatını kaybetti - Son Dakika

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