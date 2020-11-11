Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu - Son Dakika

Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu

11.11.2020 15:59
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu, System.String[]

Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştuEDİRNE'de 15'nci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı, casusluk hikayelerine de konu olan 'Edirne Kırmızısı' renginin ham maddesini oluşturan, kökboya olarak da bilinen 'Rubia Tinctorum' bitkisi toprakla buluştu.

Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu

EDİRNE'de 15'nci yüzyılda Edirnekari ustalarının kullanmaya başladığı, casusluk hikayelerine de konu olan 'Edirne Kırmızısı' renginin ham maddesini oluşturan, kökboya olarak da bilinen 'Rubia Tinctorum' bitkisi toprakla buluştu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, hem turizm hem de kültür alanında kullanılması planlanan Edirne Kırmızısı'nın artık zihinlerin köşesinde hatıra olmaktan çıkacağını ifade ederek, "Artık bundan sonra önümüzdeki dönemde zihnimizde hatıra olarak kalmış Edirne kırmızısı, fiiliyata geçecek ve hepimiz o yaygın kullanım alanını görmüş olacağız" dedi.Edirne'de adımları Trakya Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl atılan 'Edirne Kırmızısı' rengini canlandırma girişimleri kapsamında, Edirne Valiliği, Tarımsal Araştırma Ensitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle rengin elde edildiği kök boya bitkisi 'Rubia Tinctorum' toprakla buluşturuldu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Lozan Caddesi'ndeki üretim alanında düzenlenen tohumun ekim törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, TTAE Müdürü Adnan Tülek ve davetliler katıldı. Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, hem turizm hem de kültür alanında kullanılması planlanan Edirne Kırmızısı'nın artık zihinlerin köşesinde hatıra olmaktan çıkacağını ifade etti.'YAYGIN KULLANIM ALANI OLACAK'Edirne'nin kültürel motifi olan Edirne Kırmızısı'nı tekrar canlandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Vali Canalp, "Geçmişin belki hatırasında kalan Edirne Kırmızısı, inşallah önümüzdeki yıl içerisinde artık tekrar canlanacak. Bugün burada ekecek bitkilerin tohumlarından elde edeceğimiz ham madde ile önümüzdeki dönemde bunun uygulamasını yaygın şekilde, Edirneliler ve memleketimizle buluşturma şansımız olacak. Bu vesileyle bu konuda hem bilimsel temelli hem uygulamaya yönelik büyük bir çaba ve gayret var. Bu çabaları bir araya getirmek suretiyle, önümüzdeki yıl bunu Edirne'mizin, bütün Türk kültürünün bir motifi olarak inşallah sergileme imkanımız olacak. Yaygın bir kullanım alanı olacak" dedi.'EDİRNE KIRMIZISI HATIRA OLMAKTAN ÇIKIP UYGULAMAYA GEÇECEK'Rengin elde edildiği tohumun en güzel özelliğinin doğal bir ürün olmasından kaynaklandığını ve yaygın bir kullanım alanı olacağını belirten Canalp, "Edirne kırmızısı geçmişimizin bir parçasıydı, mirasıydı ama yoktu. Uzun yıllardan beri biz bunu tekrar canlandıralım diye zihnimizin bir köşesinde bir düşünce olarak kaldı. Artık bundan sonra önümüzdeki dönemde zihnimizde hatıra olarak kalmış Edirne kırmızısı, fiiliyata geçecek ve hepimiz o yaygın kullanım alanını görmüş olacağız" diye konuştu.'EDİRNE'NİN ARTIK KIRMIZISI DA MEŞHUR OLACAK'Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne Kırmızısı'nın bölgenin çok önemli bir değeri olduğunu kaydetti. Tabakoğlu, "Bu renge ulaşmak için zamanında casusluk faaliyetleri yapıldığını yazılan eserlerden öğreniyoruz. Tekrar bu ayağa kalkan Türkiye kendi değerlerinin farkına varıyor. Muhteşem Edirne Kırmızısı diye Fransızca yazılmış Amerika'da bir kitaplıktan bir kitapla başladı öykü. Sevgili Araştırmacı Gazeteci Orkun Akman bunu ilk olarak tespit etti ve kitap kütüphanemize geldi. Bu Edirne'nin bir değeri ve sayın valimiz sahip çıkıyor, çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradan çok güzel yeni hikayeler çıkacaktır. Bu yeni kök boya ile çiftçilerimiz yeni bir gelir kaynağı oluşacaktır. Edirne'nin nesi meşhur dendiğinde kırmızısı meşhur olacak ve buradan ziyaretçilerimiz onu alarak gidecekler" ifadelerini kullandı.'3 VEYA 4'ÜNCÜ YILDA VERİM ALINABİLİYOR'

Rengin üretildiği kök boya 'Rubia' hakkında bilgi veren Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise, "Yaklaşık 2 dekar alanda ekim olacak. Ayrıca serada üretim olacak ve onlar da tarlayla buluşacak. Toplamda 5 dekar üretim alanını üretime kazandırmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız üretime bir model oluşturmak. Bu alanda üretim yapacak üreticilerimizin de zamanla üretim yapacağını düşünüyoruz. Zamanla bu kültürel değerlerimizin daha da artması için bu kök bitkisinin üretiminin Edirne'de daha da artacağını ve yer alacağını düşünüyoruz. Rubia bitkisi çok yıllık bir bitki. Özellikle biz bunun kök kısmından faydalanıyoruz. Dolayısıyla iyi bir kök gelişimi 2, 3 ve hatta 4'üncü yıllarda ürettiğiniz kök verimleriyle alakalı, çok önemli. Dolayısıyla 3 ve 4'üncü yılda 4-5 ton kuru kök elde edilebiliyor. Ancak verimlilik anlamında 2 - 3 yıl sonra verim alabiliriz" şeklinde konuştu.


Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu
Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu

Trakya Bölgesi, araştırma, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne Kırmızısı'nın üretildiği 'Rubia' bitkisi toprakla buluştu - Son Dakika


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