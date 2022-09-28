Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 22 RR 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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