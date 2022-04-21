Edirne'nin Keşan ilçesinde atlar yük taşımaktan kurtuldu - Son Dakika
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Edirne'nin Keşan ilçesinde atlar yük taşımaktan kurtuldu

21.04.2022 13:52
Edirne'nin Keşan ilçesinde atlar yük taşımaktan kurtuldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle uygulanan "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" Projesi ile 36 at arabası sahibi daha triportöre kavuştu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle uygulanan "At Arabaları Triportöre Dönüşüyor" Projesi ile 36 at arabası sahibi daha triportöre kavuştu.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde 3. etap triportör teslim programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada Bakanlık ile hayata geçirdikleri projeyle atların yük taşımaktan kurtulduğunu söyledi.

Projenin son ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"At arabalarıyla yük taşınıyordu. Atların sağlığını korumak için bu projeyi gerçekleştirdik. Çevreci ve istihdam kaynaklı bir proje. Projemizle Türkiye'ye örnek olduk. İBB'nin bile bizden alıntılarla yapmaya çalıştığı projesini başaramadığını gördük. Bu projeyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İBB ile aynı zamanda başlamıştık projeye onlar Adalar'daki sorunu çözemediler. İBB, basına ve kamuoyuna mahcup oldu ama Keşan Belediyesi bu projeyi başardı."

Projenin başladığı ocak ayından bu yana at arabası ile taşımacılık yapan toplam 152 kişiye triportör verildiğini anımsatan Helvacıoğlu, atların bakımevinde rehabilite edildikten sonra köylerdeki vatandaşlara bakmaları için verildiğini kaydetti.

"Temiz temiz yükümüzü taşıyacağız"

Triportör verilen Bahattin Koç da atların özellikle kış aylarında yük taşımakta zorlandığını anlattı.

Proje sayesinde atların yük taşımaktan kurtulduğunu ifade eden Koç, "Bu işin samanı var, yemi var. Kış günü soğuk oluyor, atlarımız için kötü şartlardı. Onlar da kurtuldu. Biz atlarla ekmeğimizi kazanıyorduk şimdi triportörlerle devam edeceğiz." dedi.

İlçede 40 yıldır at arabasıyla taşımacılık yapan Hüsnü Demirdöven ise triportörlerle daha insani şartlarda çalışacaklarını belirterek, "Temiz temiz yükümüzü taşıyacağız. Atlarımızla nakliyecilik yapıyorduk, atlar da zahmet çekiyordu biz de zahmet çekiyorduk." ifadelerini kullandı.

Triportör verilen Ferdi Kalburdelen, ilçede Romanların at arabalarıyla yıllardır taşımacılık yaptığını belirterek, "Atlarımıza çocuklar gibi bakıyorduk. Ahıra girdiğimiz zaman tımar eder bakımını yapardık. Ama atlarının bakımını yapmayanlar da vardı. Bu proje sayesinde atlar da rahata kavuştu, biz de." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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