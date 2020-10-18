Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu - Son Dakika

EDİRNELİ işletmeci Erdal Akgün, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri Anadolu'nun vazgeçilmez hamur işi lavaşla birleştirerek 'tava ciğer dürüm' adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Pandemi sonrası müşteriler restorana gelmeye çekindiği için böyle bir çözüm bulduklarını söyleyen Akgün, "Anadolu'nun dürümüyle Edirne'nin ciğerini birleştirdik ve ortaya böyle müthiş bir lezzet çıktı. Sipariş edip yiyen müşterilerimiz telefon açıp teşekkür ediyorlar" dedi.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs, günlük hayatta hem vatandaşları hem de iş yerleri sahiplerini yeni çözüm yolları bulmaya zorluyor. Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer işletmesi bulunan Erdal Akgün de, dükkanına ciğer yemek için gelemeyenlere yeni bir çözüm üretti. Normal şartlarda tabakta yanında Karaağaç acı biberi, soğan ve domates ile servis edilen ciğeri, Anadolu'nun lavaş ekmeğiyle birleştiren Akgün, ortaya 'tava ciğer dürüm' ismiyle yeni bir lezzet çıkarttı. Akgün, yeni lezzetin müşterileri çok memnun ettiğini ifade ederek olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.