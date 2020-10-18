Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu - Son Dakika

Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu

18.10.2020 10:00
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu, System.String[]

EDİRNELİ işletmeci Erdal Akgün, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri Anadolu'nun vazgeçilmez hamur işi lavaşla birleştirerek 'tava ciğer dürüm' adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkardı.

EDİRNELİ işletmeci Erdal Akgün, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri Anadolu'nun vazgeçilmez hamur işi lavaşla birleştirerek 'tava ciğer dürüm' adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Pandemi sonrası müşteriler restorana gelmeye çekindiği için böyle bir çözüm bulduklarını söyleyen Akgün, "Anadolu'nun dürümüyle Edirne'nin ciğerini birleştirdik ve ortaya böyle müthiş bir lezzet çıktı. Sipariş edip yiyen müşterilerimiz telefon açıp teşekkür ediyorlar" dedi.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs, günlük hayatta hem vatandaşları hem de iş yerleri sahiplerini yeni çözüm yolları bulmaya zorluyor. Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer işletmesi bulunan Erdal Akgün de, dükkanına ciğer yemek için gelemeyenlere yeni bir çözüm üretti. Normal şartlarda tabakta yanında Karaağaç acı biberi, soğan ve domates ile servis edilen ciğeri, Anadolu'nun lavaş ekmeğiyle birleştiren Akgün, ortaya 'tava ciğer dürüm' ismiyle yeni bir lezzet çıkarttı. Akgün, yeni lezzetin müşterileri çok memnun ettiğini ifade ederek olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

'TADINA İLK BEN BAKTIM'Pandemi sonrası hem ekonomik sıkıntıların hem de vatandaşların yaşadığı endişelerin kendilerini bu çözüme ittiğini söyleyen Akgün, "Personelimizle oturup düşündük, 'Ne gibi yenilik yapabiliriz?' dedik. Bu dürüm olayı aklımıza geldi. Böyle bir deneme yaptık. İlk işletme sahibi olarak tadına ben baktım. Dürümde bence en güzel lezzet ciğerde diye düşünüyoruz artık. Derler ya, 'Güneş çarığı, çarık ayağı sıkar' diye. Biz hem güzelliklere güzellik katalım hem de iş yerimizin verimini artıralım diye bu yola başvurduk" dedi.'YİYEN 3 - 5 KİŞİYE DAHA ÖNERİYOR'Müşterilerin yeni lezzeti çok beğendiğini ifade eden Akgün, "Anadolu'nun dürümüyle Edirne'nin ciğerini birleştirdik ve ortaya böyle müthiş bir lezzet çıktı. İnşallah Edirne insanı da bu lezzete alışacak. Çok sık sipariş alıyoruz ve müşterimiz memnun kalmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Sipariş edip yiyen müşterilerimiz telefon açıp çok teşekkür ettiler. Bir tane yiyen daha 3 - 5 kişiye öneriyor. Bu anlamda da dürüm ciğere olan talep artıyor. Tava ciğeri bir de dürümde ciğer diye ülkemizin her tarafından gelen vatandaşlarımıza ve yurt dışından gelen turistlere bu lezzeti beğendireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.'BU LEZZET BİZE SÜRPRİZ OLDU 'Bulgaristan'ın Varna şehrinden Edirne'ye ziyaret için gelip tava ciğer dürümün tadına bakan Newena Dimitrova, "Çok beğendik. Ekmekle ciğerden sonra, dürüm şeklinde çok güzel uyum sağlamış. Bu nedenle tercih ettik. Ailecek gelmiştik bugün, bu lezzet bize sürpriz oldu" dedi.Bulgaristan'dan gelen Emil Petrov ise daha önce ciğer yediğini fakat dürümü ilk defa gördüğünü belirterek, "Bundan sonra artık hep bu şekilde yiyeceğiz. Gerçekten çok başarılı. Edirne'ye sık sık geliyoruz. Geldiğimizde bu dürümün tadına bakacağız" diye konuştu.

Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu - Son Dakika

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