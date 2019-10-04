Edirne sokak hayvanlarını sözleşmeyle sahiplendirip, fotoğraflarını istiyorlar

Sokak hayvanlarını sözleşmeyle sahiplendirip, fotoğraflarını istiyorlar

Edirne'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2 yıldır faaliyette olan derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta bakılan yaklaşık 250 sokak köpeğinin sözleşmeli olarak sahiplendirildiğini söyledi. Cebeci, 'evet' veya 'hayır' seçenekli cevaplardan oluşan anket şeklindeki sözleşmede, 'köpeğe ne sebeple olursa olsun asla zarar vermeyeceğinizi, her zaman iyi niyetle eğitmeyi kabul ediyor musunuz', 'kaza geçirirse veya hastalanırsa veterinere götüreceğinizi ve tedavi ettireceğinizi kabul ediyor musunuz' gibi maddelerin yer aldığını belirterek, telefon edilerek ayda bir kez köpeğe ait güncel fotoğraf istediklerini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanları geri aldıklarını söyledi.

'EL BİRLİĞİ İLE CAN EVİNİ KURDUK'

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında şehirdeki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler, KEHAYKO'nun barınağını ziyaret etti. Öğrenciler, derneğe mama desteğinde de bulunurken, elleriyle besledikleri köpeklere yakın ilgi gösterdi.

KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2017 yılı Haziran ayında hayvanseverler olarak dernek kurduklarını ve belediye tarafından tahsis edilen 400 metrekarelik alana inşa edilen barınakta sokak hayvanlarına baktıklarını belirterek, Kurulduktan sonra sokaklardan topladığımız yaralı canları tedavi ettirmeye başladık. Evlerde olmuyordu. Bu nedenle de el birliği ile belediye tarafından tahsis edilen alana 'Can Evi'ni kurduk. Sağlıklı hayvanları burada barındırmıyoruz. Burası bir hapishane değil. Burası sadece tedavi olup, dinlenebilecekleri bir yer. Burada uyuzlu, kaza geçiren, kanser olan köpeklerimizin bakımı yapılıyor. Anlaşmalı olduğumuz özel bir klinikte tedavi ediliyorlar. Sokağa ya da ormana atılan yavru köpeklerin de kısırlaştırmalarını belediye ile birlikte yapıyoruz. Bunun dışında diğer hayvansever derneklerden de deste alıyoruz dedi.

'TELEFON EDİYORUZ, FOTOĞRAF İSTİYORUZ'

Derneğin 2 yılda yaklaşık 250 sokak köpeği sözleşme ile sahiplendirdiğini ifade eden Cebeci, 'evet' veya 'hayır' seçenekli cevaplardan oluşan anket şeklindeki sözleşmede, 'köpeğe ne sebeple olursa olsun asla zarar vermeyeceğinizi, her zaman iyi niyetle eğitmeyi kabul ediyor musunuz', 'kaza geçirirse veya hastalanırsa veterinere götüreceğinizi ve tedavi ettireceğinizi kabul ediyor musunuz' gibi maddelerin yer aldığını belirterek, telefon edilerek ayda bir kez köpeğe ait güncel fotoğraf istediklerini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanları geri aldıklarını söyledi.

Cebeci, isteyen herkesin bu sözleşmeye uyarak köpekleri sahiplenebileceğini belirterek, Zaten yavrular hariç, diğer köpekleri kısırlaştırmadan sahiplendirmiyoruz. Tatile gideceklerinde bile kim tarafından bakılacağını öğreniyoruz. Bunların takiplerini yapıyoruz. Telefon ediyoruz, fotoğraf istiyoruz. Tabii şunu da söylüyoruz, eğer ki vazgeçersen, bakamayacağını düşünüyorsan bize geri getir. Evde ya da bahçede bakılan bir hayvanın sokağa terk edilmesini istemiyoruz diye konuştu.

'HAYVANLARI KORUMA BİR GÜNE SIĞMAMALI'

Sevinç Cebeci, 2 yıllık süre içerisinde derneğe getirilen 300 köpeğin kısırlaştırıldığını, özel klinikte 100 kırık ameliyatı gerçekleştirildiğini ve 250 köpeğin ise sahiplendirildiğini kaydederek, Biz var olduğumuz sürece faaliyetlerimiz de devam edecek. Bizim en büyük şansımız belediyeyle el birliğinde olmamız. Yaptığımız işten çok memnunuz. Hayvanları koruma bir güne sığmamalı. Bu uzun sürelere yayılmalı dedi.