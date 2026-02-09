Edirne Tarım Müdürü AA Oylamasında - Son Dakika
Edirne Tarım Müdürü AA Oylamasında

Edirne Tarım Müdürü AA Oylamasında
09.02.2026 09:15
İslam Köse, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 6 kategorideki fotoğraflara oy verdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köse, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçen Köse, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy verdi.

Köse, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ile "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesinden yana tercihini yaptı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Tarım Müdürü AA Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Edirne Tarım Müdürü AA Oylamasında - Son Dakika
