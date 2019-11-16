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Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Trende 24 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de polis, İstanbul'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

Trende 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de polis, İstanbul'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan gelen yolcu treninde kimlik kontrolü

yaptı. Yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Irak, Pakistan, Cezayir ve Tunus uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne trende 24 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan, İstanbul, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
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